***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.02.2023 15:50
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiyede Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun alınması konusunda 06/02/2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi 2 derecelendirme dönemidir.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110038
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1015
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.129,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.129,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8297
|% 0,05
|
|Euro
|20,1983
|20,2084
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,5742
|22,6874
|% -0,16
|
|Frank
|20,1996
|20,3213
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.710
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.767
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS