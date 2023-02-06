***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/02/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi06/02/2025Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ve Türkiyede Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun alınması konusunda 06/02/2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi 2 derecelendirme dönemidir.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110038BIST