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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

06.02.2023 15:50
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Şirketimiz ve Türkiyede Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun alınması konusunda 06/02/2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi 2 derecelendirme dönemidir.
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110038


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