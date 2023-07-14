***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2023 16:35
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2023
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,56 olarak tespit edilmiş olup, alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 95,28, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,76, Menfaat Sahipleri 97,43 ve Yönetim Kurulu 93,45 olarak belirlenmiştir.
SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ilişikte sunulmuş olup, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde de yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,28 97,76 97,43 93,45 95,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172151
BIST