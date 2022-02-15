***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politika ve belgelerin oluşturulması ve takibi için Çevre ve Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Stratejik Planlama ve Risk, İşletme ve Bakım, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Hazine ve Finans, Ticaret Optimizasyon, Varlık Yönetimi ve Özel Ürünler, Elektrik Ticareti, Doğal Gaz Ticareti, Enerji Servisleri ve Satınalma Bölümü Yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuş ve Şirketimiz Sürdürülebilirlik Politikası onaylanmış olup, Şirketimiz Sürdürülebilirlik Politikası, açıklama ekinde ve www.akenerji.com.tr adresli internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001853BIST