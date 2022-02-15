***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:52
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politika ve belgelerin oluşturulması ve takibi için Çevre ve Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Stratejik Planlama ve Risk, İşletme ve Bakım, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Hazine ve Finans, Ticaret Optimizasyon, Varlık Yönetimi ve Özel Ürünler, Elektrik Ticareti, Doğal Gaz Ticareti, Enerji Servisleri ve Satınalma Bölümü Yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuş ve Şirketimiz Sürdürülebilirlik Politikası onaylanmış olup, Şirketimiz Sürdürülebilirlik Politikası, açıklama ekinde ve www.akenerji.com.tr adresli internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001853
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0344
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
18:0515,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1310
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
18:05810,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,43
|Açılış
|: 810,53
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6135
|13,6266
|% 0,25
|
|Euro
|15,4689
|15,4932
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,3779
|18,4701
|% 0,28
|
|Frank
|14,6444
|14,7326
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-20,03
|
|Altın Gr.
|810
|810
|-7,85
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında