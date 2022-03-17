***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminde, "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi" maddesinin yer alması nedeniyle1-Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 17.03.2022 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun bulunan Sayın Demet Özdemir ve Sayın Petr Kalas'ın Bağımsız Üye Adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,2-İşbu karar doğrultusunda Genel Kurul'un ilanı ile birlikte Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanacak olan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011045BIST