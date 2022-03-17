***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 15:18
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminde, "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi" maddesinin yer alması nedeniyle
1-Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 17.03.2022 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun bulunan Sayın Demet Özdemir ve Sayın Petr Kalas'ın Bağımsız Üye Adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,
2-İşbu karar doğrultusunda Genel Kurul'un ilanı ile birlikte Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanacak olan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011045
BIST
15:292.129
En Yüksek
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2.130
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|Önceki Kapanış
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15:29920,59
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926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|YEOTK
|62,75
|8.396.138
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.091.649
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.288.961
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.413.414
|% 9,33
|
|PSGYO
|16,49
|103.328.083
|% 9,06
|
|PKENT
|393,30
|104.544.931
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.001.755
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|20.164.600
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,79
|2.311.135.415
|% 2,78
|
|EREGL
|35,54
|2.275.862.299
|% 3,68
|
|GARAN
|11,86
|1.991.784.497
|% 0,00
|
|THYAO
|27,88
|1.813.462.940
|% 0,65
|
|FROTO
|300,40
|1.077.304.430
|% 4,85
|
|DOHOL
|3,45
|724.358.448
|% 5,18
|
|GARAN
|11,86
|1.991.784.497
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,79
|2.311.135.415
|% 2,78
|
|YKBNK
|3,86
|589.385.732
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,26
|286.513.064
|% 1,35
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7747
|14,7829
|% 1,15
|
|Euro
|16,3296
|16,3724
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,3429
|19,4399
|% 1,02
|
|Frank
|15,6661
|15,7605
|% 1,33
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 1,22
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|12,13
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,42
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,31
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,24
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,20
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,85
|
Seans Raporu
15:29
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15:42CMBTN
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 81 artarak (% 2.17 ) 2, 390
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15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, GARAN, KRDMD
-
15:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, EREGL, GARAN
-
15:41XU100
Endeks 2, 128 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 22, 170.00 milyon TL de