***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Mart ayı içinde başlayan planlı bakım çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve teknik olarak planlanan hedeflere ulaşılmıştır. An itibarı ile, ünitelerin ateşlenmesinden önce uluslararası standartlara göre yapılması gereken son kontroller ve testler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Santralin tam kapasite ile üretime başlaması beklenmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034108BIST