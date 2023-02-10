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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2023 10:50
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile, deprem bölgesinde bulunan Şirketimize ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Feke 1, Feke 2, Gökkaya, Himmetli, Bulam ve Burç Hidroelektrik Santrallerinde yapılan ilk incelemelere göre üretim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olabilecek bir hasar tespit edilmediği ve detaylı hasar tespit çalışmalarının devam etmekte olduğu kamuya duyurulmuştu.
 
09.02.2023 tarihi itibariyle tüm santrallerimiz devreye alınmış olup, santrallerimizde üretim faaliyetini etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112559


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ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
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Altın Gr. 1.128 1.128 2,27  
Cumhuriyet 7.585 7.700 -120,00  
Tam 7.629 7.676 -19,00  
Yarım 3.727 3.756 -10,00  
Çeyrek 1.864 1.878 -5,00  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 0,17  
Gümüş Gr. 13,39 13,40 0,11  
B. Petrol 86,76 86,76 2,26  
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