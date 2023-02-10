***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 10:50
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile, deprem bölgesinde bulunan Şirketimize ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Feke 1, Feke 2, Gökkaya, Himmetli, Bulam ve Burç Hidroelektrik Santrallerinde yapılan ilk incelemelere göre üretim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olabilecek bir hasar tespit edilmediği ve detaylı hasar tespit çalışmalarının devam etmekte olduğu kamuya duyurulmuştu.
09.02.2023 tarihi itibariyle tüm santrallerimiz devreye alınmış olup, santrallerimizde üretim faaliyetini etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112559
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8426
En Düşük
18,8065
10:4220,1703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0541
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1621
10:421.128,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.128,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8325
|18,8364
|% 0,03
|
|Euro
|20,1633
|20,1703
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,7498
|22,8638
|% 0,04
|
|Frank
|20,3273
|20,4498
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,27
|
|Cumhuriyet
|7.585
|7.700
|-120,00
|
|Tam
|7.629
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,40
|0,11
|
|B. Petrol
|86,76
|86,76
|2,26
|