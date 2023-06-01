***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Çiftçi'nin,31.0.202tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne2. Şirketimizin Mehmet Emin Çiftçi'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Mehmet Kocaoğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak 01.06.2023 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155247BIST