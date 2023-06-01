***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 13:34
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Çiftçi'nin,
31.0
5
.202
3
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne
,
2. Şirketimizin Mehmet Emin Çiftçi'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Mehmet Kocaoğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak 01.06.2023 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155247
BIST
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