***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 14:09
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgileri yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185968
BIST
'
16:297.683
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,27
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:2927,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0383
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:2929,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0586
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:291.656,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.656,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KMPUR
|83,05
|775.867.263
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.897.598
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.204.331.380
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|329.778.449
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.235.768
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.701.557
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.102.989.886
|% -9,97
|
|SAFKR
|25,92
|111.027.962
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|6.604.411.644
|% 4,20
|
|ASTOR
|132,90
|5.452.723.698
|% -4,66
|
|THYAO
|256,20
|5.244.178.527
|% -1,35
|
|PETKM
|19,74
|4.567.315.227
|% 1,70
|
|KRDMD
|26,38
|4.253.304.275
|% 4,02
|
|ZOREN
|5,25
|2.348.462.877
|% 5,42
|
|ADESE
|2,05
|792.910.113
|% -7,66
|
|SKBNK
|4,04
|1.065.169.443
|% 2,02
|
|ODAS
|12,86
|3.016.126.711
|% 5,84
|
|YKBNK
|16,38
|3.950.018.235
|% -0,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0320
|27,0950
|% 0,14
|
|Euro
|29,5493
|29,5653
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3356
|34,5078
|% 0,28
|
|Frank
|30,6286
|30,8131
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1941
|7,2302
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,10
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-20,00
|
|Tam
|11.085
|11.154
|-30,00
|
|Yarım
|5.559
|5.603
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|0,06
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,15
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44GESAN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 430, 084 adet işlem
-
16:43GMTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 904 adet işlem
-
16:42MNDTR
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 739, 760 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 7, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 111, 652.00 milyon TL de
-
16:40ASELS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 523, 636 adet işlem