***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgileri yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185968BIST