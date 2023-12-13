***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Özge ÖZEN AKSOY'un, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,Karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225369BIST