***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 15:15
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Özge ÖZEN AKSOY'un, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225369
BIST
'
15:357.647
En Düşük
|Değişim
|: -1,32%
|| -102,13
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3529,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0646
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3531,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:351.851,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.851,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EDIP
|20,60
|188.668.768
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.278.563
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.687.969
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.202.983
|% 9,89
|
|KONKA
|46,22
|360.710.263
|% 7,14
|
|LIDER
|45,36
|140.636.944
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.795.218
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.454.141
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|84,20
|4.979.033.907
|% 0,72
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|SASA
|43,64
|4.093.489.760
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|THYAO
|243,70
|3.359.973.981
|% -2,13
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,15
|1.127.624.715
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,82
|3.277.992.139
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|AGROT
|13,22
|1.242.050.173
|% -3,85
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0518
|29,0619
|% 0,22
|
|Euro
|31,3569
|31,3742
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2847
|36,4667
|% -0,14
|
|Frank
|33,0557
|33,2548
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7238
|7,7626
|% 0,21
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50EKOS
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 797, 100 adet işlem
-
15:49OTTO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 345.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 931 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 07 kaybederek (% -1.34 ) 6, 730
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, TSGYO, SKYMD, EDIP
-
15:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, YBTAS, KRGYO