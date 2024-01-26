***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 15:47
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 11159-39 sayılı kararı ile, Şirketimizin bağlı şirketi olan Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin EÜ/2041-8/1453 sayılı 01.04.2009 tarihli lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin askıya alınmasına ve faaliyetlerinin durdurulmasına, söz konusu lisansın askıya alınması kapsamında Şirketimize Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın ("SKHA") iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulması için Kurul karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmesine, daha sonra ise bu sürenin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına karar verildiği 06.09.2022 ve 19.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 16.01.2024 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-837963 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'ye Erzincan ili Kemah ilçesinde kurulması planlanan 202,15 MWm/ 197,90 Mwe kurulu gücündeki Kemah Barajı HES projesi için verilen 01/04/2009 tarihli ve EÜ/2041-8/1453 numaralı üretim lisansı ile ilgili olarak Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 05/01/2024 tarihinde imzalanmış olan yeni SKHA'nın EPDK'ya sunulmuş olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 18/01/2023 tarihli ve 12354-5 sayılı kararı ile, EPDK'nın Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin yükümlülüklerinin askıya alınmasına ilişkin 07/09/2023 tarihli ve 12055-12 sayılı Kurul Kararının 18/01/2024 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243020
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|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
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|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
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|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
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|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
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|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
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|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
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|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
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|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
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|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
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|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
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|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
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|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
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|17:05
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|Sterlin
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|38,7175
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|Frank
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|% 0,71
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|Riyal
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|% 0,18
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|Alış
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|%
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|910,03
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|952,12
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