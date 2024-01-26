Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2024 15:47
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 11159-39 sayılı kararı ile, Şirketimizin bağlı şirketi olan Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin EÜ/2041-8/1453 sayılı 01.04.2009 tarihli lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin askıya alınmasına ve faaliyetlerinin durdurulmasına, söz konusu lisansın askıya alınması kapsamında Şirketimize Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın ("SKHA") iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulması için Kurul karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmesine, daha sonra ise bu sürenin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına karar verildiği 06.09.2022 ve 19.09.2023 tarihli  özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 16.01.2024 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-837963 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'ye Erzincan ili Kemah ilçesinde kurulması planlanan 202,15 MWm/ 197,90 Mwe kurulu gücündeki Kemah Barajı HES projesi için verilen 01/04/2009 tarihli ve EÜ/2041-8/1453 numaralı üretim lisansı ile ilgili olarak Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 05/01/2024 tarihinde imzalanmış olan yeni SKHA'nın EPDK'ya sunulmuş olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 18/01/2023 tarihli ve 12354-5 sayılı kararı ile, EPDK'nın Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin yükümlülüklerinin askıya alınmasına ilişkin 07/09/2023 tarihli ve 12055-12 sayılı Kurul Kararının 18/01/2024 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243020


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:058.330
Değişim :  1,96% |  160,02
Açılış :  8.191  
Önceki Kapanış :  8.170  
En Düşük
8.180 En Yüksek
8.342
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 742,50 679.211.210 % 10,00  
DIRIT 19,82 8.311.240 % 9,99  
KBORU 138,80 295.220.815 % 9,98  
VAKFN 5,84 190.020.993 % 9,98  
TETMT 6.115,00 26.431.063 % 9,98  
daha fazla
17:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3061 30,3183 % 0,25  
Euro 32,9649 32,9782 % 0,29  
Sterlin 38,5243 38,7175 % 0,51  
Frank 34,9902 35,2010 % 0,71  
Riyal 8,0576 8,0980 % 0,18  
daha fazla
17:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,79 % 0,66  
Platin 909,39 910,03 % 0,66  
Paladyum 948,40 952,12 % 0,66  
Brent Pet. 82,06 82,06 % 0,66  
Altın Ons 2.022,70 2.023,07 % 0,66  
Seans Raporu 17:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru