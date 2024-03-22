***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2023 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloları 15.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal websitesinde açıklanmıştır.Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tablolarına istinaden hazırlanan yatırımcı sunumu, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Yatırımcı sunumunda, Şirketimizin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş finansal bilgilere de yer verilmektedir. Bahse konu finansal bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda, sadece yatırımcılarımıza daha önce açıklanan finansal bilgilerle tutarlı ve bütünsel bir bakış açısı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.Saygılarımızla,Özge ÖZEN AKSOY Serhan GENÇERGenel Müdür Yardımcısı Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261344BIST