***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.08.2020 12:58
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu - Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil -
TOMAS PLESKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu - - Bağımsız Üye Değil -
YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ÖZLEM ATAÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
JAROSLAV MACEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SERHAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
PETR KALAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ONDREJ DVORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN GENÇER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
SERHAT ERGİN BAYKARA Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ÖZGE ÖZEN AKSOY Genel Müdür Yardımcısı Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Vekili -
CAN GÜLCAN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör -
ONDREJ DVORAK Finansman ve Mali İşler Gen. Müd. Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
JAROSLAV MACEK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN EYİLİK Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici
DUYGU ERZURUMLU CENGİZ Ortak Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869332
BIST