***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu - Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil -TOMAS PLESKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu - - Bağımsız Üye Değil -YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıÖZLEM ATAÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilJAROSLAV MACEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSERHAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel MüdürPETR KALAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiONDREJ DVORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN GENÇER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu ÜyelikleriSERHAT ERGİN BAYKARA Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu ÜyelikleriÖZGE ÖZEN AKSOY Genel Müdür Yardımcısı Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Vekili -CAN GÜLCAN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör -ONDREJ DVORAK Finansman ve Mali İşler Gen. Müd. Yardımcısı Üst Düzey YöneticiJAROSLAV MACEK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiORKUN EYİLİK Ticaret Direktörü Üst Düzey YöneticiDUYGU ERZURUMLU CENGİZ Ortak Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869332BIST