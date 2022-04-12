***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTOMAS PLESKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -ÖZLEM ATAÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli - Bağımsız Üye Değil -JAROSLAV MACEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -SERHAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil -ONDREJ DVORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli - - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiPETR KALAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMEHMET EMİN ÇİFTÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2022 İcrada Görevli Değil - 1.36 Bağımsız Üye Değil -DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2022 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN GENÇER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu ÜyelikleriÖZGE ÖZEN AKSOY Genel Müdür Yardımcısı Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiCAN GÜLCAN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör -ONDREJ DVORAK Finansman ve Mali İşler Gen. Müd. Yardımcısı Üst Düzey YöneticiJAROSLAV MACEK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiORKUN EYİLİK Ticaret Direktörü Üst Düzey YöneticiDUYGU ERZURUMLU CENGİZ Ortak Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019788BIST