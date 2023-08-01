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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.08.2023 10:15
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Elektrik enerjisi almak ve satmak 36500000 36500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. Elektrik enerjisi üretmek 64688000 64688000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Doğalgaz almak ve satmak 3313046 3313046 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178886


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BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 3,29 92.738.052 % 229,00  
SAYAS 54,45 149.964.235 % 10,00  
ZEDUR 87,45 42.995.695 % 10,00  
ATAKP 57,80 342.969.730 % 9,99  
KLSER 36,58 202.144.957 % 9,98  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 26,9601 26,9660 % 0,23  
Euro 29,5700 29,5789 % 0,11  
Sterlin 34,4748 34,6477 % 0,18  
Frank 30,6896 30,8745 % -0,12  
Riyal 7,1678 7,2037 % 0,30  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -9,67  
Altın Gr. 1.696 1.696 -3,81  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.034 11.121 -49,00  
Yarım 5.521 5.586 -25,00  
Çeyrek 2.761 2.793 -12,00  
Gümüş.Ons 24,51 24,53 -0,25  
Gümüş Gr. 21,23 21,24 -0,18  
B. Petrol 85,15 85,15 -0,28  
Seans Raporu 12:04
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