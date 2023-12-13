***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2023 15:15
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN GENÇER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ÖZGE ÖZEN AKSOY Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CAN GÜLCAN Üretim Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Direktör -
JAROSLAV MACEK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN EYİLİK Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici
DUYGU ERZURUMLU CENGİZ Ortak Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225368
BIST
'
15:357.647
En Düşük
|Değişim
|: -1,32%
|| -102,13
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3529,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0646
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3531,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:351.851,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.851,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EDIP
|20,60
|188.668.768
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.278.563
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.687.969
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.202.983
|% 9,89
|
|KONKA
|46,22
|360.710.263
|% 7,14
|
|LIDER
|45,36
|140.636.944
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.795.218
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.454.141
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|84,20
|4.979.033.907
|% 0,72
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|SASA
|43,64
|4.093.489.760
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|THYAO
|243,70
|3.359.973.981
|% -2,13
|
|YKBNK
|21,06
|3.537.923.287
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,15
|1.127.624.715
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,82
|3.277.992.139
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,30
|4.158.961.735
|% 2,85
|
|AGROT
|13,22
|1.242.050.173
|% -3,85
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0518
|29,0619
|% 0,22
|
|Euro
|31,3569
|31,3742
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2847
|36,4667
|% -0,14
|
|Frank
|33,0557
|33,2548
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7238
|7,7626
|% 0,21
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50EKOS
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 797, 100 adet işlem
-
15:49OTTO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 345.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 931 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 07 kaybederek (% -1.34 ) 6, 730
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, TSGYO, SKYMD, EDIP
-
15:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, YBTAS, KRGYO