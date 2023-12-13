***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZGE ÖZEN AKSOY Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 0 212 249 82 82 / 21109 oozen@akenerji.com.tr Sermaye Pyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı -Kurumsal Yönetim Der.Uzm.Lisansı 202048/700538NİLÜFER AYDOĞAN Bütçe ve Kontrol Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye 0212 249 82 822 / 21130 naltintasi@akenerji.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225379BIST