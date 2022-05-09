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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2022 18:38
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
2022/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ'NÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 09.05.2022
KARAR SAYISI : 2022/16
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki göt  raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte işletmenin  finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan  dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Ondrej Dvorak-Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yrd.
Petr Kalas-Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi    Demet Özdemir-Yönetim Kurulu Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027983


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