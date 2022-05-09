***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/05/2022Karar Sayısı2022/16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ'NÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUNKARAR TARİHİ: 09.05.2022KARAR SAYISI : 2022/16Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusundaTarafımızca incelendiğini,Şirketimizdeki göt raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Ondrej Dvorak-Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yrd.Petr Kalas-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Demet Özdemir-Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027983BIST