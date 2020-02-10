***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:55
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818030
BIST
16:32118.161
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -2.854,63
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:326,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:326,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:32304,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,39
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.930.414
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|9.051.119
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,50
|779.274.893
|% 10,41
|
|DESA
|5,65
|43.973.336
|% 9,92
|
|ALCTL
|17,94
|61.264.456
|% 8,86
|
|LINK
|28,24
|3.303.534
|% -15,20
|
|DOKTA
|46,30
|58.506.170
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,50
|8.547.013
|% -12,67
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,07
|1.764.372.828
|% -2,76
|
|TSPOR
|3,50
|779.274.893
|% 10,41
|
|PETKM
|3,96
|517.831.577
|% -3,65
|
|ASELS
|24,04
|489.639.971
|% -1,72
|
|KRDMD
|2,83
|472.770.402
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,23
|340.441.584
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|779.274.893
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,64
|348.019.868
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,83
|472.770.402
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|343.643.513
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7646
|7,8036
|% 0,46
|
|Frank
|6,1335
|6,1704
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,04
|
|Yarım
|969
|994
|2,44
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|