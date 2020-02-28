***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 16:13
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822801
BIST
17:28105.274
En Yüksek
|Değişim
|: -4,66%
|| -5.143,99
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:286,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:286,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:28325,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,26
|Açılış
|: 325,72
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,83
|43.186.052
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,88
|57.851.005
|% 9,50
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|HUBVC
|25,08
|16.777.011
|% 8,42
|
|AVGYO
|1,50
|50.710.030
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,38
|1.618.730
|% -11,98
|
|SNGYO
|1,11
|337.279
|% -11,20
|
|BAGFS
|14,26
|15.532.724
|% -11,10
|
|VKGYO
|2,35
|71.533.179
|% -10,65
|
|THYAO
|11,69
|1.571.522.096
|% -3,79
|
|ASELS
|27,46
|1.031.339.590
|% -1,86
|
|GARAN
|9,47
|538.076.343
|% -7,07
|
|AKBNK
|6,74
|298.432.629
|% -6,52
|
|ODAS
|1,94
|253.936.837
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,36
|212.114.474
|% -7,48
|
|IHLGM
|1,21
|167.910.111
|% -6,20
|
|THYAO
|11,69
|1.571.522.096
|% -3,79
|
|ODAS
|1,94
|253.936.837
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|251.993.622
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9903
|8,0303
|% 0,25
|
|Frank
|6,4333
|6,4720
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6590
|1,6673
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,83
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,58
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|
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