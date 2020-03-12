***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:34
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827559
BIST
17:1993.526
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -7.440,21
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:196,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0787
|Açılış
|: 6,2820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2903
En Düşük
6,2064
17:197,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:19319,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 319,12
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,92
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|57.724.086
|% 20,00
|
|VKING
|3,89
|11.898.747
|% 14,41
|
|ECILC
|4,55
|404.468.065
|% 14,04
|
|SELEC
|8,39
|202.378.772
|% 13,69
|
|DEVA
|11,16
|272.869.839
|% 12,27
|
|TIRE
|4,08
|32.562.305
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.066.897
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.104.434
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.397.452
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.038.615
|% -20,00
|
|ASELS
|24,62
|832.711.148
|% -5,89
|
|THYAO
|8,73
|568.304.730
|% -9,16
|
|ECILC
|4,55
|404.468.065
|% 14,04
|
|GARAN
|8,77
|399.364.057
|% -8,46
|
|MGROS
|19,52
|288.504.552
|% -15,06
|
|IHLGM
|0,91
|168.328.245
|% -18,75
|
|ODAS
|1,33
|187.887.492
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,74
|82.538.504
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|134.146.767
|% -12,99
|
|ADESE
|1,07
|118.568.369
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8844
|7,9240
|% -0,69
|
|Frank
|6,6103
|6,6501
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6686
|1,6769
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-54,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|-58,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|-65,25
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,56
|
|Çeyrek
|513
|525
|-15,78
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,32
|33,32
|-2,47
|