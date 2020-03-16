***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:31
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829397
BIST
16:2287.459
En Yüksek
|Değişim
|: -8,52%
|| -8.146,08
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.450
16:226,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0894
|Açılış
|: 6,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:227,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1206
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:22301,58
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -9,81
|Açılış
|: 301,58
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,94
|83.475.092
|% 7,69
|
|KUYAS
|1,12
|11.328.481
|% 5,66
|
|YAPRK
|6,34
|861.447
|% 4,45
|
|VKING
|3,68
|8.648.469
|% 3,08
|
|TATGD
|5,13
|7.268.199
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|22.045.398
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|834.565
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|8.932.553
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|7.943.980
|% -10,00
|
|ASELS
|22,96
|566.409.322
|% -9,82
|
|THYAO
|8,30
|501.076.083
|% -9,19
|
|GARAN
|8,14
|420.188.021
|% -9,66
|
|ECILC
|3,66
|207.413.366
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|156.977.612
|% -8,14
|
|YKBNK
|2,03
|156.977.612
|% -8,14
|
|ODAS
|1,25
|93.786.110
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.213.780
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,12
|73.978.855
|% -6,67
|
|KRDMD
|1,90
|118.341.992
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8441
|7,8835
|% 1,24
|
|Frank
|6,7563
|6,7970
|% 1,96
|
|Riyal
|1,7044
|1,7130
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-67,72
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.014
|2.068
|-55,46
|
|Yarım
|974
|1.000
|-26,83
|
|Çeyrek
|488
|500
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|-0,49
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-3,49
|
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