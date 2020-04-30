***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:45
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841597
BIST
15:34100.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -663,69
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:346,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:347,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:34384,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,94
|Açılış
|: 384,77
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.618.863
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.288.998
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.677.590
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.103.197
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.422.766
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.281.424
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.586.714
|% -9,99
|
|GARAN
|8,39
|1.032.957.526
|% -0,24
|
|THYAO
|10,66
|472.373.696
|% 0,38
|
|ASELS
|27,22
|422.125.067
|% -0,66
|
|PETKM
|3,58
|387.168.157
|% -0,56
|
|AFYON
|2,61
|327.688.089
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,61
|327.688.089
|% 2,76
|
|GARAN
|8,39
|1.032.957.526
|% -0,24
|
|IHLGM
|1,07
|116.680.792
|% -0,93
|
|PETKM
|3,58
|387.168.157
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7145
|8,7582
|% 0,85
|
|Frank
|7,1611
|7,2042
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,84
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
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