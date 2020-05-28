***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:21
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847150
BIST
10:33105.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 880,64
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:336,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:337,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:33375,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,03
|Açılış
|: 375,40
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|3.062.343
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,97
|83.669.216
|% 8,24
|
|KENT
|512,00
|5.056.591
|% 8,11
|
|PENGD
|3,72
|58.799.298
|% 6,90
|
|BIZIM
|14,84
|52.504.745
|% 6,76
|
|CMENT
|31,68
|607.677
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|16.994.079
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.521.816
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.362.665
|% -9,97
|
|THYAO
|12,99
|1.098.471.652
|% 5,35
|
|PGSUS
|61,65
|346.251.760
|% 4,31
|
|GARAN
|7,67
|194.908.336
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,25
|156.349.708
|% 2,80
|
|TAVHL
|21,46
|147.947.405
|% 4,28
|
|THYAO
|12,99
|1.098.471.652
|% 5,35
|
|EKGYO
|1,45
|87.001.892
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,97
|83.669.216
|% 8,24
|
|ZOREN
|1,45
|51.681.166
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,21
|70.401.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3054
|8,3471
|% 0,30
|
|Frank
|6,9761
|7,0181
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8015
|1,8106
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,32
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.468
|21,60
|
|Tam
|2.510
|2.532
|22,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|