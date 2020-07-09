***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:10
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858108
BIST
10:09119.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 932,42
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.655
En Düşük
119.349
10:096,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8526
10:097,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:09400,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,27
|Açılış
|: 400,18
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|29.719.473
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|9.442.496
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.458.038
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|37.651.772
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|393.659
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|3.946.365
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,94
|903.407
|% -7,17
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,32
|197.567.204
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,29
|164.052.243
|% 0,61
|
|THYAO
|11,50
|92.263.685
|% 1,68
|
|PETKM
|4,34
|81.472.193
|% 1,40
|
|GARAN
|8,20
|73.671.584
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,32
|197.567.204
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,29
|164.052.243
|% 0,61
|
|PETKM
|4,34
|81.472.193
|% 1,40
|
|GSDHO
|2,38
|38.429.628
|% 2,15
|
|TSKB
|1,32
|19.644.685
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6491
|8,6925
|% 0,30
|
|Frank
|7,2970
|7,3409
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,64
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,20
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,01
|