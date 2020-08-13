***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:49
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868659
BIST
16:371.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,79
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.101
16:377,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:378,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:37455,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,76
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TSPOR
|4,18
|265.041.395
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.361.850
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.208.129
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.638.200
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,74
|901.588.299
|% -0,06
|
|TUPRS
|78,75
|870.571.068
|% 1,29
|
|GARAN
|6,99
|769.450.910
|% -1,13
|
|THYAO
|11,09
|761.648.245
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,01
|721.221.265
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,01
|721.221.265
|% -1,47
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|312.795.208
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|637.287.579
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|386.491.244
|% -1,19
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3267
|7,3315
|% -0,03
|
|Euro
|8,6902
|8,7029
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,5716
|9,6196
|% 0,46
|
|Frank
|8,0212
|8,0695
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9476
|1,9573
|% -0,11
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.096
|1,79
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|0,86
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,20
|