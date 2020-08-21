***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:15
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870606
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05454,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 454,56
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|VAKFN
|4,78
|136.674.400
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|90.636.813
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.166.302
|% 9,88
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|NIBAS
|17,15
|23.204
|% -9,97
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|VAKBN
|4,26
|1.005.844.846
|% -1,16
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|SISE
|6,20
|873.956.255
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|VAKBN
|4,26
|1.005.844.846
|% -1,16
|
|SKBNK
|1,50
|337.101.099
|% -2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3232
|% 0,35
|
|Euro
|8,6145
|8,6316
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,5532
|9,6011
|% -0,65
|
|Frank
|7,9831
|8,0312
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9464
|1,9561
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,47
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-1,21
|