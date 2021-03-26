***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:00
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKENR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920837
BIST
14:261.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:268,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1172
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:269,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1522
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:26445,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,41
|Açılış
|: 445,88
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BJKAS
|6,93
|528.014.030
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.241.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|25,26
|80.125.859
|% 9,92
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|640.001.276
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|3.986.523
|% -7,27
|
|GARAN
|6,96
|1.762.543.120
|% -0,43
|
|AVOD
|9,49
|640.001.276
|% -9,96
|
|SISE
|7,31
|616.006.622
|% 1,25
|
|VESTL
|37,00
|613.905.046
|% -0,27
|
|BJKAS
|6,93
|528.014.030
|% 10,00
|
|GARAN
|6,96
|1.762.543.120
|% -0,43
|
|GSRAY
|3,81
|431.532.242
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,20
|133.300.606
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|228.437.896
|% 0,93
|
|SISE
|7,31
|616.006.622
|% 1,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0490
|8,0567
|% 1,48
|
|Euro
|9,4924
|9,5078
|% 1,63
|
|Sterlin
|11,0472
|11,1026
|% 1,69
|
|Frank
|8,5154
|8,5667
|% 1,32
|
|Riyal
|2,1387
|2,1494
|% 1,40
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,17
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|1,14
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:38UFUK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 066 adet işlem
-
14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, KOZAA, PETKM
-
14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, YKBNK
-
14:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 37 kaybederek (% -1.28 ) 1, 188
-
14:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, SELGD, TRILC, UMPAS