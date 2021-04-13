***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 12:05
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927291
BIST
13:201.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,50
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:208,1486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:209,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:20452,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,57
|Açılış
|: 452,48
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:18
|QUAGR
|21,90
|957.994
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.780.778
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.492
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.862.291
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.720.200
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.898.145
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|576.936.311
|% 2,13
|
|FENER
|33,98
|455.430.993
|% 8,56
|
|GARAN
|6,63
|385.521.328
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,40
|360.110.647
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,90
|324.707.208
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,76
|278.574.636
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|201.907.528
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|189.955.846
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,57
|211.266.253
|% 0,85
|
|GARAN
|6,63
|385.521.328
|% 0,15
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1484
|% -0,01
|
|Euro
|9,6871
|9,6958
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1648
|11,2208
|% -0,02
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% -0,05
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-7,28
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-3,52
|
|Çeyrek
|724
|740
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|