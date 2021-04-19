***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:05
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKENR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929216
BIST
16:521.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -21,52
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:528,0777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:529,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:52460,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 460,13
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:52
|FENER
|31,90
|24.435.081
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.486.442
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.652.349
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|25.870.942
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.724.268
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.732.918
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.105.026
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.068.338
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.320.471.526
|% -0,44
|
|PETKM
|6,62
|1.178.309.688
|% 4,58
|
|GARAN
|7,08
|961.084.712
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,38
|790.600.223
|% -9,41
|
|KRDMD
|7,27
|611.484.697
|% -2,28
|
|PETKM
|6,62
|1.178.309.688
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,88
|302.230.240
|% -0,53
|
|ODAS
|3,10
|439.781.067
|% -7,46
|
|GARAN
|7,08
|961.084.712
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,27
|417.122.610
|% -7,89
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0718
|8,0777
|% 0,25
|
|Euro
|9,7040
|9,7148
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2341
|11,2904
|% 1,01
|
|Frank
|8,7859
|8,8388
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1467
|2,1574
|% 0,22
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,56
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|0,32
|