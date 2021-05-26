***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:50
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938131
BIST
13:181.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,45
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:188,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:1810,3394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:18517,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,00
|Açılış
|: 517,76
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:18
|RYSAS
|3,74
|5.112.819
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.644.342
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,45
|7.695.312
|% 8,44
|
|KUTPO
|49,50
|3.035.390
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|22.971.071
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.891.821
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ESCOM
|6,02
|55.402.889
|% -7,53
|
|GARAN
|8,06
|1.131.273.334
|% 3,33
|
|THYAO
|13,08
|626.840.147
|% 1,40
|
|KOZAL
|123,70
|516.050.625
|% 0,98
|
|TRILC
|46,16
|488.069.548
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,94
|415.589.764
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,15
|334.646.204
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|1.131.273.334
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,90
|250.500.573
|% 2,70
|
|TSKB
|1,33
|116.110.195
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,99
|246.322.810
|% -2,61
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4411
|8,4431
|% -0,22
|
|Euro
|10,3304
|10,3394
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9188
|11,9786
|% -0,14
|
|Frank
|2,2430
|2,2542
|% -0,30
|
|Riyal
|517,3570
|517,4690
|% 0,14
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,54
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.472
|27,00
|
|Tam
|3.405
|3.493
|27,84
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,47
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,05
|