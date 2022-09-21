***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 12:56
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKENR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064466
BIST
12:483.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -21,53
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
12:4818,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
12:4818,2104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
12:48986,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,06
|Açılış
|: 986,07
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ULUSE
|118,80
|10.305.707
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|135.087.894
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.305.756
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|MERKO
|7,16
|109.129.750
|% 8,32
|
|ISGYO
|12,47
|7.993.070
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.810.846
|% -9,94
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|232.906.114
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|96.297.915
|% -9,82
|
|THYAO
|69,60
|2.958.034.388
|% -3,93
|
|ASELS
|31,70
|1.483.502.893
|% 3,06
|
|VAKBN
|8,32
|1.474.353.285
|% -1,30
|
|YKBNK
|7,11
|1.288.039.301
|% -0,70
|
|GARAN
|19,83
|1.240.017.600
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,91
|817.613.560
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,11
|1.288.039.301
|% -0,70
|
|VAKBN
|8,32
|1.474.353.285
|% -1,30
|
|ISCTR
|8,21
|1.226.512.665
|% -0,97
|
|ZOREN
|3,78
|567.837.756
|% 5,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3301
|18,3380
|% 0,10
|
|Euro
|18,2011
|18,2239
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7174
|20,8213
|% -0,27
|
|Frank
|18,9319
|19,0460
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8566
|4,8810
|% 0,09
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,68
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|13,00
|
|Tam
|6.697
|6.780
|5,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,14
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|2,14
|