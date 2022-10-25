***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:52
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074029
BIST
17:173.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,58
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:1718,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:1718,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1687
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:17992,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,11
|Açılış
|: 992,44
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SILVR
|28,60
|36.664.742
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.129.410
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.348.496
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.060.919
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|1.043.379.512
|% 9,99
|
|HUBVC
|12,78
|50.409.126
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.817.207
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.834.048
|% -9,95
|
|THYAO
|100,80
|5.551.061.033
|% 1,31
|
|SISE
|33,78
|3.972.287.304
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,53
|3.112.361.235
|% 0,45
|
|SASA
|105,20
|2.934.698.544
|% 5,20
|
|ISCTR
|9,91
|2.679.069.146
|% 2,59
|
|TSKB
|3,18
|1.748.542.860
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,14
|1.178.830.748
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,56
|2.259.479.662
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,53
|2.624.990.128
|% 1,71
|
|ISCTR
|9,91
|2.679.069.146
|% 2,59
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5924
|% 0,05
|
|Euro
|18,4910
|18,5004
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,2733
|21,3800
|% 1,71
|
|Frank
|18,5968
|18,7088
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% -0,01
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,96
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,93
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.677
|6.770
|1,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|2,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,87
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32NTHOL
Yüzde 7.31 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 921, 556 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 3, 978 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 74, 018.00 milyon TL de
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17:31BRKSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 323 adet işlem
-
17:30SEKUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 555 adet işlem
-
17:29MAKIM
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 25.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 662 adet işlem