***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:01
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081283
BIST
10:104.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,16
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.525
En Düşük
4.500
10:1018,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:1019,1180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1170
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:101.045,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.045,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SEYKM
|9,57
|18.046.673
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.290.489
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|1.623.302
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|12.004.889
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|35.084.999
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|51.833.755
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|1.510.388
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|33.751.630
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|7.917.225
|% -9,95
|
|MNDRS
|6,98
|13.107.802
|% -7,06
|
|KONTR
|178,80
|870.443.879
|% 2,35
|
|THYAO
|107,30
|463.919.446
|% 0,66
|
|PETKM
|15,27
|381.316.781
|% 1,80
|
|KARSN
|13,55
|251.219.160
|% 5,94
|
|EREGL
|37,08
|248.842.647
|% 0,49
|
|ALBRK
|3,58
|152.659.146
|% 3,77
|
|EKGYO
|5,55
|224.917.512
|% 1,09
|
|SKBNK
|2,50
|63.065.024
|% 2,88
|
|PETKM
|15,27
|381.316.781
|% 1,80
|
|ADESE
|1,38
|31.732.024
|% 2,99
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6158
|18,6211
|% 0,06
|
|Euro
|19,1070
|19,1180
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,9418
|22,0518
|% -0,48
|
|Frank
|19,3807
|19,4975
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,06
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|-0,67
|
Seans Raporu
10:10
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10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 15 kaybederek (% -0.39 ) 4, 899
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10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SILVR, SASA
-
10:25
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SEYKM, MZHLD
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KONTR, TRKCM, SODA