***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 12:49
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199880
BIST
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14:248.205
En Düşük
|Değişim
|: -1,53%
|| -127,76
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2427,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0549
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2429,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0954
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:241.613,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.613,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:22
|BFREN
|8.970,60
|28.365.037
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.289.383
|% -9,98
|
|COSMO
|169,50
|54.744.913
|% -8,77
|
|MANAS
|11,05
|162.720.471
|% -8,30
|
|BRKVY
|59,95
|44.314.430
|% -8,05
|
|LINK
|103,00
|11.874.746
|% -8,04
|
|ASTOR
|132,00
|2.216.350.456
|% -0,53
|
|EKGYO
|7,95
|2.200.996.247
|% -0,62
|
|KOZAL
|28,12
|1.901.921.678
|% -0,99
|
|KONTR
|302,60
|1.801.949.419
|% 0,53
|
|GIPTA
|39,30
|1.635.724.187
|% -5,39
|
|IHLGM
|1,67
|195.418.757
|% 5,70
|
|QUAGR
|6,66
|383.973.466
|% -4,86
|
|PSGYO
|6,08
|300.782.144
|% -6,03
|
|AKFYE
|18,43
|805.240.441
|% -6,45
|
|GIPTA
|39,30
|1.635.724.187
|% -5,39
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5453
|27,5737
|% 0,16
|
|Euro
|29,0701
|29,0908
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9825
|30,1631
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.863
|10.960
|-42,00
|
|Yarım
|5.448
|5.497
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,08
|
Seans Raporu
14:22
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14:37AKFYE
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