***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
15.12.2022 17:53
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/11/2021 12/11/2021 10450
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087602
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0269
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.068,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -13,63
|Açılış
|: 1.068,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|28,82
|39.050.406
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.889.256
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.370.551
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.860.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.786.871
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.767.269
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.090.022
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.096.860
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.167.200.720
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.879.233.612
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.859.207.569
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.703.906.381
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.555.912.854
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.081.020.559
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.555.912.854
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.703.906.381
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.251.369.456
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.088.042.649
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6556
|% 0,18
|
|Euro
|19,8517
|19,8725
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,8238
|22,9383
|% -1,09
|
|Frank
|20,0222
|20,1428
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-25,26
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-12,09
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.221
|7.281
|-47,00
|
|Yarım
|3.497
|3.560
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.779
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem