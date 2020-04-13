***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih03/04/2020Saati11:00AdresiKoza Cad. No 22 GOP Ankara 06700GündemAçılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 2019 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtımı konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, Dilek, Öneriler ve KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır. Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)?nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu?nun önerisine istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca 383.404.072,81-TL?nin ortaklarımıza payları oranında, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2020 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-?e alındı. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi13/04/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837616BIST