***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/10/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih02/11/2021Saati10:00AdresiKoza Cad. No 22 GOP Ankara 06700GündemAçılış, Toplantı Başkanlığının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Şirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması, Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması, TTK'nın 145 ve 146. maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin Ek1'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması, TTK'nın 147. maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun Ek2'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması, Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E 50035491 67691246 sayılı onayı doğrultusunda Ek3'deki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Bilançosunun ve son bilançonun genel kurulun bilgisine sunulması, Dilek, öneriler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar ve Görüşülen Konular Açıklamalar bölümünde bilgilerinize sunulmuşturGenel Kurul Tescil Tarihi10/11/2021AçıklamalarAlınan Kararlar / Görüşülen KonularŞirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesi genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.TTK'nın 145 ve 146. maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Sözleşmesi oybirliği ile onaylandı ve Ek1'e alındı.TTK'nın 147. maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Raporu oybirliği ile onaylandı ve Ek2'ye alındı.Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E 50035491 67691246 sayılı onayı doğrultusunda tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek3'e alındı.Birleşme Bilançosu ve son bilanço genel kurulun bilgisine sunuldu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976882BIST