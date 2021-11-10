***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.11.2021 18:11
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/10/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/11/2021
Saati
10:00
Adresi
Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700
Gündem
Açılış, Toplantı Başkanlığının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Şirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması, Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması, TTK'nın 145 ve 146. maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin Ek1'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması, TTK'nın 147. maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun Ek2'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması, Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E 50035491 67691246 sayılı onayı doğrultusunda Ek3'deki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Bilançosunun ve son bilançonun genel kurulun bilgisine sunulması, Dilek, öneriler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar ve Görüşülen Konular Açıklamalar bölümünde bilgilerinize sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
10/11/2021
Açıklamalar
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Şirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesi genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
TTK'nın 145 ve 146. maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Sözleşmesi oybirliği ile onaylandı ve Ek1'e alındı.
TTK'nın 147. maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Raporu oybirliği ile onaylandı ve Ek2'ye alındı.
Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E 50035491 67691246 sayılı onayı doğrultusunda tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek3'e alındı.
Birleşme Bilançosu ve son bilanço genel kurulun bilgisine sunuldu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976882
BIST