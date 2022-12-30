***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/12/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih26/12/2022Saati10:00AdresiKoza Cad. No 22 GOP Ankara 06700GündemAçılış, Toplantı Başkanlığının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Şirket sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi, KapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar ve Görüşülen Konular Açıklamalar bölümünde bilgilerinize sunulmuşturGenel Kurul Tescil Tarihi29/12/2022AçıklamalarAlınan Kararlar / Görüşülen Konular: Şirket sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu,oybirliği ile kabul edildi,Esas Sözleşme Tadil Metni Ek'e alındı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091547BIST