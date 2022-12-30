***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.12.2022 17:47
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/12/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
26/12/2022
Saati
10:00
Adresi
Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700
Gündem
Açılış, Toplantı Başkanlığının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Şirket sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi, Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar ve Görüşülen Konular Açıklamalar bölümünde bilgilerinize sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
29/12/2022
Açıklamalar
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular: Şirket sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu,
oybirliği ile kabul edildi,
Esas Sözleşme Tadil Metni Ek'e alındı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091547
BIST