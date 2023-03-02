***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhrac Başvurusunun İşlemden Kaldırılmasına SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Akfen Holding A.Ş. tarafından, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan borçlanma aracı ihraç başvurusunun değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılması hususu 24.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli yazısı ile Şirketimiz talebi doğrultusunda başvurumuz işlemden kaldırılmıştır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119340BIST