***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
02.03.2023 18:25
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhrac Başvurusunun İşlemden Kaldırılmasına SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Akfen Holding A.Ş. tarafından, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan borçlanma aracı ihraç başvurusunun değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılması hususu 24.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli yazısı ile Şirketimiz talebi doğrultusunda başvurumuz işlemden kaldırılmıştır.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119340
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VANGD
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