***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)481.051 622.324DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar569.763 186.876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2.881 -1.574Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları21 572.644 188.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-143.347 250.447Yabancı Para Çevrim Farkları21 -143.347 250.447DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)426.416 437.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)907.467 1.059.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.836 49.414Ana Ortaklık Payları909.303 1.010.233Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.750.395 1.793.201Finansal Yatırımlar6 19.638 239.882Ticari Alacaklar5.382 24.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 ve 31 5.382 7.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 17.123Diğer Alacaklar288 1.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 ve 31 0 995İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 288 562Stoklar14 0 141.893Peşin Ödenmiş Giderler19 1.259 25.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 322 21.102Diğer Dönen Varlıklar20 6 13.226ARA TOPLAM1.777.290 2.261.418Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 2.890 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.780.180 2.261.418DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.365.760 1.863.061Diğer Alacaklar552.023 513.649İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 ve 31 552.007 478.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16 35.436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.645.114 1.963.186Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 2.096.928Maddi Duran Varlıklar12 69.050 64.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar584 2.179Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 584 2.179Peşin Ödenmiş Giderler19 0 9.188Ertelenmiş Vergi Varlığı29 6.637 8.266Diğer Duran Varlıklar20 16 26.838TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.639.184 6.548.059TOPLAM VARLIKLAR7.419.364 8.809.477KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 436.949 270.593Ticari Borçlar2.998 49.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 ve 31 498 45.214İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.500 4.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar280 531Diğer Borçlar14.042 24.987İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve31 9.772 3.327İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.270 21.660Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 0 46.167Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 4.074 263Kısa Vadeli Karşılıklar13.124 4.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 ve 18 4.808 4.194Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.316 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 9.163 6.798ARA TOPLAM480.630 403.195TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER480.630 403.195UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.683.721 2.855.271Diğer Borçlar117.477 124.188İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 31 117.477 74.363İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 49.825Uzun Vadeli Karşılıklar22.758 2.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 ve 18 2.614 2.482Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 20.144 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 43.539 136.273Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 2 4.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.867.497 3.122.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.348.127 3.525.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.057.341 4.945.557Ödenmiş Sermaye21 667.181 667.181Sermaye Düzeltme Farkları-7.257 -7.257Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları21 0 20.764Geri Alınmış Paylar (-)21 -569.966 -1.289Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-72.955 -72.955Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-704.281 -590.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)753.493 183.730Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)753.493 183.730Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.307 -1.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.294 -3.134Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 761.094 188.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.694 270.202Yabancı Para Çevrim Farkları21 80.694 266.247Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21 0 3.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.912.107 2.349.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.507.269 1.547.998Net Dönem Karı veya Zararı491.056 578.393Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 13.896 338.222TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.071.237 5.283.779TOPLAM KAYNAKLAR7.419.364 8.809.477Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 29.666 105.095Satışların Maliyeti22 -5.837 -13.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.829 91.258BRÜT KAR (ZARAR)23.829 91.258Genel Yönetim Giderleri23 -58.582 -66.901Pazarlama Giderleri23 0 -5.829Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.871 422.127Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -72.399 -7.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 145.430 52.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.149 485.220Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 476.889 164.425Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -7.606 -54.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)509.432 594.766Finansman Gelirleri27 196.545 756.441Finansman Giderleri28 -179.247 -585.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)526.730 766.071Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-45.679 -143.747Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -41.212 -90.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -4.467 -53.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)481.051 622.324DÖNEM KARI (ZARARI)481.051 622.324Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.005 43.931Ana Ortaklık Payları491.056 578.393Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,74000000 0,87000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 0,74000000 0,87000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI375.972 131.406Dönem Karı (Zararı)481.051 622.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-285.420 58.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.287 2.338Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.669 883Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.663 2.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler641 2.071Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 62.022 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler26 -48.890 -25.347Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler26 -28.900 -27.719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 47.590 73.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler167.730 414.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-218.646 -365.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -420.287Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -218.646 54.879Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -145.430 -52.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 45.679 143.747İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -40.922 -111.359Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -139.434 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.184 3.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler223.082 -343.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.714 -9.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler93.726 34.724Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -137.202 -146.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.054 41.298Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler318.852 -251.851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.474 -11.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları418.713 337.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-230 -217Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-33.562 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.949 -205.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-262.748 -810.679İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri196.650 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-96.271 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 0 -170.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 ve 13 0 40Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -5.080 -734Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -288 -1.596Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 -5.153Alınan Temettüler58.525 33.930Alınan Faiz6.766 16.121Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-423.050 -683.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-156.046 246.149Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 170.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-122.212 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 238.001 1.404.251Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -16.123 -217.504Ödenen Temettüler-2.344 -948.083Ödenen Faiz7 -155.878 -159.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-97.490 -2.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.822 -433.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.822 -433.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.793.226 2.226.350DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.750.404 1.793.226Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 0 -1.289 44.649 139.988 0 -3.146 0 21.283 3.955 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783Transferler2.771.164 1.076.337 -3.847.501Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.586 12 188.450 244.964 578.393 1.010.233 49.414 1.059.647Dönem Karı (Zararı)578.393 578.393 43.931 622.324Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.586 12 188.450 244.964 431.840 5.483 437.323Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-730.875 -99.457 -830.332 -830.332Kar Payları-117.604 -443.258 -387.221 -948.083 -948.083Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.215 -5.215 5.215 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.764 20.764 20.764Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779Transferler-3.955 582.348 -578.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.721 -160 572.644 -151.516 491.056 909.303 -1.836 907.467Dönem Karı (Zararı)491.056 491.056 -10.005 481.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.721 -160 572.644 -151.516 418.247 8.169 426.416Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi270 270 270Kar Payları-6.244 -221.694 -227.938 -227.938Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-569.966 569.966 -569.966 -569.966 -569.966Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-20.764 1.289 -113.664 -34.037 -1.292 168.583 115 -322.490 -322.375Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 0 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 0 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825112BIST