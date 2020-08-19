***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-276.069 239.756DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar231.378 204.927Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.963 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-11 -179Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 228.426 205.106Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.291 -125.412Yabancı Para Çevrim Farkları19 24.291 -125.412DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)255.669 79.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.400 319.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar116 -2.101Ana Ortaklık Payları-20.516 321.372Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.382.957 1.750.395Finansal Yatırımlar6 351.267 19.638Ticari Alacaklar836 5.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 ve 29 836 5.382Diğer Alacaklar641 288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 641 288Peşin Ödenmiş Giderler17 1.410 1.259Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 354 322Diğer Dönen Varlıklar18 3.497 6ARA TOPLAM1.740.962 1.777.290Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 2.890 2.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.743.852 1.780.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.266.479 2.365.760Diğer Alacaklar519.279 552.023İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 ve 29 519.263 552.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16 16Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.613.292 2.645.114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 0Maddi Duran Varlıklar11 68.632 69.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar469 584Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 469 584Peşin Ödenmiş Giderler17 2.588 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 25.996 6.637Diğer Duran Varlıklar18 17 16TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.496.752 5.639.184TOPLAM VARLIKLAR7.240.604 7.419.364KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 98.115 436.949Ticari Borçlar3.446 2.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 ve 29 1.103 498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.343 2.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar152 280Diğer Borçlar5.118 14.042İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 29 3.531 9.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.587 4.270Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 4.318 4.074Kısa Vadeli Karşılıklar33.345 13.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 ve 16 3.234 4.808Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 30.111 8.316Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.249 9.163ARA TOPLAM154.743 480.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.743 480.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 2.055.326 1.683.721Diğer Borçlar162.060 117.477İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 29 162.060 117.477Uzun Vadeli Karşılıklar2.673 22.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 ve 16 2.673 2.614Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 0 20.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 52.081 43.539Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 3 2TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.272.143 1.867.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.426.886 2.348.127ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.799.706 5.057.341Ödenmiş Sermaye19 667.181 667.181Sermaye Düzeltme Farkları-7.257 -7.257Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları19 0 0Geri Alınmış Paylar (-)19 -569.966 -569.966Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-72.955 -72.955Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-704.281 -704.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)984.871 753.493Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)984.871 753.493Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.344 -4.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.305 -3.294Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 989.520 761.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)104.985 80.694Yabancı Para Çevrim Farkları19 104.985 80.694Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)19 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.932.286 2.912.107Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.741.027 1.507.269Net Dönem Karı veya Zararı-276.185 491.056Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 14.012 13.896TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.813.718 5.071.237TOPLAM KAYNAKLAR7.240.604 7.419.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.495 25.908Satışların Maliyeti20 0 -5.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.495 20.071BRÜT KAR (ZARAR)3.495 20.071Genel Yönetim Giderleri21 -20.825 -26.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 358 990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.660 -6.123Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -285.836 -41.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-313.468 -53.654Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 68.558 334.943Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -47.552 -7.606FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-292.462 273.683Finansman Gelirleri25 64.248 134.634Finansman Giderleri26 -61.236 -121.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-289.450 286.619Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.381 -46.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -9.466 -36.860Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 22.847 -10.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-276.069 239.756DÖNEM KARI (ZARARI)-276.069 239.756Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar116 -10.271Ana Ortaklık Payları-276.185 250.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,41000000 0,37000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 28 -0,41000000 0,37000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.861 211.191Dönem Karı (Zararı)-276.069 239.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler519.817 -74.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 784 1.137Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler82 7.736Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.600 -635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.767 -635Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 10.367 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler24 -7.243 -34.048Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler24 -8.235 -14.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 ve 26 28.637 35.946Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler227.415 126.002Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28.502 -147.130Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 28.502 -147.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 285.836 41.896Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -13.381 46.863İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -53.080 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -139.434Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 19.050 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.850 1.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.394 49.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.546 -15.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler55.484 -58.511Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -137.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91 -44.200Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.592 309.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.319 -4.498Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları321.142 214.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-345 -205Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-8.716 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.220 -3.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-407.889 -356.628İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri34.000 196.650İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-204.670 -26.624Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 ve 12 -251 -560Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -288Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler8.215 34.048Alınan Faiz1.753 3.166Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-246.936 -563.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-262.416 -286.587Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -122.212Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 150.000 38.001Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -344.583 -16.123Ödenen Temettüler-1.689 -1.458Ödenen Faiz7 -63.295 -89.562Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.849 -95.233YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-367.444 -432.024NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-367.444 -432.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.750.404 1.793.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.382.960 1.361.202Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779Transferler578.393 -578.393Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-179 205.106 -133.582 250.027 321.372 -2.101 319.271Dönem Karı (Zararı)250.027 250.027 -10.271 239.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-179 205.106 -133.582 71.345 8.170 79.515Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi270 270 270Kar Payları-6.244 -220.808 -227.052 -227.052Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-569.966 569.966 -569.966 -569.966 -569.966Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-20.764 1.289 -113.664 -34.037 -1.292 168.468 -322.490 -322.490Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 0 -569.966 -72.955 -704.281 -1.586 -3.313 393.556 98.628 3.955 2.912.107 1.504.085 250.027 4.470.181 13.631 4.483.812Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237Transferler491.056 -491.056Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.963 -11 228.426 24.291 -276.185 -20.516 116 -20.400Dönem Karı (Zararı)-276.185 -276.185 116 -276.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.963 -11 228.426 24.291 255.669 255.669Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları20.179 -257.298 -237.119 -237.119Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -1.344 -3.305 989.520 104.985 2.932.286 1.741.027 -276.185 4.799.706 14.012 4.813.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870135BIST