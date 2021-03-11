***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
11.03.2021 20:33
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.626 481.051
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.595.259 569.763
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.172.755 -2.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.057 -160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20 423.561 572.644
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-156.610 -143.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 25.104 -143.347
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -181.714 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.438.649 426.416
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.377.023 907.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35 -1.836
Ana Ortaklık Payları
1.376.988 909.303
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.345.933 1.750.395
Finansal Yatırımlar
6 474.591 19.638
Ticari Alacaklar
8.384 5.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 ve 30 8.384 5.382
Diğer Alacaklar
798 288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 798 288
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.206 1.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 7.032 322
Diğer Dönen Varlıklar
6 6
ARA TOPLAM
1.837.950 1.777.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 14.921 2.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.852.871 1.780.180
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 2.560.858 2.365.760
Diğer Alacaklar
770.961 552.023
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 29 770.945 552.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 3.597.845 2.645.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 58.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 4.679 69.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
846 584
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 846 584
Peşin Ödenmiş Giderler
18 3.355 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 8.010 6.637
Diğer Duran Varlıklar
9 16
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.004.563 5.639.184
TOPLAM VARLIKLAR
8.857.434 7.419.364
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.001.813 436.949
Ticari Borçlar
3.903 2.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 ve 29 1.398 498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.505 2.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
145 280
Diğer Borçlar
13.358 14.042
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 29 10.439 9.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.919 4.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 13.441 4.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.227 13.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 ve 17 4.147 4.808
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 34.080 8.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 51.870 9.163
ARA TOPLAM
2.122.757 480.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.122.757 480.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar