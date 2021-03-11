***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-61.626 481.051DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.595.259 569.763Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 1.172.755 -2.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.057 -160Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları20 423.561 572.644Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-156.610 -143.347Yabancı Para Çevrim Farkları20 25.104 -143.347Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -181.714 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.438.649 426.416TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.377.023 907.467Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35 -1.836Ana Ortaklık Payları1.376.988 909.303Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.345.933 1.750.395Finansal Yatırımlar6 474.591 19.638Ticari Alacaklar8.384 5.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 ve 30 8.384 5.382Diğer Alacaklar798 288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 798 288Peşin Ödenmiş Giderler18 1.206 1.259Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 7.032 322Diğer Dönen Varlıklar6 6ARA TOPLAM1.837.950 1.777.290Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 14.921 2.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.852.871 1.780.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.560.858 2.365.760Diğer Alacaklar770.961 552.023İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 ve 29 770.945 552.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16 16Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 3.597.845 2.645.114Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 58.000 0Maddi Duran Varlıklar12 4.679 69.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar846 584Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 846 584Peşin Ödenmiş Giderler18 3.355 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 8.010 6.637Diğer Duran Varlıklar9 16TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.004.563 5.639.184TOPLAM VARLIKLAR8.857.434 7.419.364KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.001.813 436.949Ticari Borçlar3.903 2.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 ve 29 1.398 498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.505 2.500Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar145 280Diğer Borçlar13.358 14.042İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 29 10.439 9.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.919 4.270Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 13.441 4.074Kısa Vadeli Karşılıklar38.227 13.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 ve 17 4.147 4.808Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 34.080 8.316Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 51.870 9.163ARA TOPLAM2.122.757 480.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.122.757 480.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar