***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)563.879 -276.069DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar319.088 231.378Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 2.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-599 -11Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları20 319.687 228.426Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-390.978 24.291Yabancı Para Çevrim Farkları20 53.118 24.291Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -444.096 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.890 255.669TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)491.989 -20.400Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 116Ana Ortaklık Payları491.989 -20.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.433.372 1.345.933Finansal Yatırımlar6 666.754 474.591Ticari Alacaklar3.243 8.384İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 ve 30 3.209 8.384İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34 0Diğer Alacaklar677 798İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 677 798Peşin Ödenmiş Giderler18 839 1.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 3.362 7.032Diğer Dönen Varlıklar5 6ARA TOPLAM2.108.252 1.837.950Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 2.890 14.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.111.142 1.852.871DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 3.039.942 2.560.858Diğer Alacaklar892.701 770.961İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 ve 30 892.683 770.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18 16Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 3.394.746 3.597.845Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 58.000 58.000Maddi Duran Varlıklar12 4.344 4.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar641 846Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 641 846Peşin Ödenmiş Giderler18 4.185 3.355Ertelenmiş Vergi Varlığı28 3.719 8.010Diğer Duran Varlıklar10 9TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.398.288 7.004.563TOPLAM VARLIKLAR9.509.430 8.857.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.672.485 2.001.813Ticari Borçlar2.903 3.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 ve 30 1.112 1.398İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.791 2.505Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar195 145Diğer Borçlar15.913 13.358İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 30 11.989 10.439İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.924 2.919Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 345 13.441Kısa Vadeli Karşılıklar16.101 38.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 ve 17 4.162 4.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.939 34.080Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 40.684 51.870ARA TOPLAM2.748.626 2.122.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.748.626 2.122.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 308.634Diğer Borçlar20.154 101.864İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 ve 30 20.154 101.864Uzun Vadeli Karşılıklar2.560 2.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 ve 17 2.560 2.361Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 139.570 110.675Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3 2TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.287 523.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.910.913 2.646.293ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.589.734 6.197.210Ödenmiş Sermaye20 667.181 667.181Sermaye Düzeltme Farkları-7.257 -7.257Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Geri Alınmış Paylar (-)20 -569.966 -569.966Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-72.955 -72.955Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-666.341 -704.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.642.532 2.348.752Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.642.532 2.348.752Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 1.143.140 1.168.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.950 -4.351Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 1.504.342 1.184.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-466.894 -75.916Yabancı Para Çevrim Farkları20 158.916 105.798Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)20 -625.810 -181.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.928.248 2.932.286Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.571.307 1.741.027Net Dönem Karı veya Zararı563.879 -61.661Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 8.783 13.931TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.598.517 6.211.141TOPLAM KAYNAKLAR9.509.430 8.857.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 3.209 3.495Satışların Maliyeti21 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.209 3.495 0BRÜT KAR (ZARAR)3.209 3.495 0Genel Yönetim Giderleri22 -23.791 -20.825Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 243 358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -19.589 -10.660Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 303.514 -285.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)263.586 -313.468 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 234.436 68.558Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -31.871 -47.552FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)466.151 -292.462 0Finansman Gelirleri26 194.495 64.248Finansman Giderleri27 -79.765 -61.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)580.881 -289.450 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.002 13.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -640 -9.466Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -16.362 22.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)563.879 -276.069 0DÖNEM KARI (ZARARI)563.879 -276.069 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 116Ana Ortaklık Payları563.879 -276.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,85000000 -0,41000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 29 0,85000000 -0,41000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.790 302.861Dönem Karı (Zararı)563.879 -276.069Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-160.365 519.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 794 784Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler203 82Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.795 8.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler214 -1.767Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 ve 25 50.581 10.367Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -133.194 -7.243Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler25 0 -8.235Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 ve 27 36.391 28.637Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler269.297 227.415Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-66.751 28.502Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -66.751 28.502Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -303.514 285.836Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 17.002 -13.381İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -34.491 -26.306Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -26.774Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25 0 19.050Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.103 2.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.725 77.394Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.141 4.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.610 55.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.169 91Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-111.546 27.592İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.239 -10.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları308.789 321.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -345Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-75.702 -8.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.297 -9.220YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.625 -407.889İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri48.000 34.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-7.500 -204.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -254 -251Alınan Temettüler200.824 8.215Alınan Faiz1.793 1.753Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-260.488 -246.936FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-120.721 -262.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 0 -344.583Ödenen Temettüler-54.533 -1.689Ödenen Faiz7 -63.094 -63.295Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.094 -2.849YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.444 -367.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.444 -367.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.345.946 1.750.404DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.433.390 1.382.960Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237Transferler491.056 -491.056Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.963 -11 228.426 24.291 -276.185 -20.516 116 -20.400Dönem Karı (Zararı)-276.185 -276.185 116 -276.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.963 -11 228.426 24.291 255.669 0 255.669Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları20.179 -257.298 -237.119 -237.119Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -1.344 -3.305 989.520 104.985 2.932.286 1.741.027 -276.185 4.799.706 14.012 4.813.718Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 1.168.448 -4.351 1.184.655 105.798 -181.714 2.932.286 1.741.027 -61.661 6.197.210 13.931 6.211.141Transferler-25.308 -36.353 61.661Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-599 319.687 53.118 -444.096 563.879 491.989 0 491.989Dönem Karı (Zararı)563.879 563.879 0 563.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-599 319.687 53.118 -444.096 -71.890 0 -71.890Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-35.790 39.164 3.374 -5.148 -1.774Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-4.038 -104.485 -108.523 0 -108.523Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.684 5.684 0 5.684Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)73.730 -73.730 0Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -666.341 1.143.140 -4.950 1.504.342 158.916 -625.810 2.928.248 1.571.307 563.879 6.589.734 8.783 6.598.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959472BIST