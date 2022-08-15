***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
15.08.2022 20:36
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.499.277 546.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.159.019 326.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.520 -614
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 1.156.499 326.870
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-576.751 -390.977
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 307.873 53.119
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -884.624 -444.096
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
582.268 -64.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.081.545 481.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.434 -16.021
Ana Ortaklık Payları
2.086.979 497.404
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.032.068 1.979.924
Finansal Yatırımlar
22 813.527 1.023.720
Ticari Alacaklar
189.038 102.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 ve 32 17.827 19.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.211 82.747
Diğer Alacaklar
67.999 85.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9 9
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 67.990 85.038
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 1.611.197 1.368.338
Stoklar
16 16.742 14.989
Peşin Ödenmiş Giderler
9 51.854 38.173
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 132 10.382
Diğer Dönen Varlıklar
23 64.616 69.293
ARA TOPLAM
4.847.173 4.692.609
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.847.173 4.692.609
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 6.325.321 4.882.153
Ticari Alacaklar
16.233 9.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.233 9.061
Diğer Alacaklar
678.420 847.511
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 ve 32 664.017 835.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.403 12.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 55.621 41.760
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 12.906.101 11.076.971
Türev Araçlar
12 180.253
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 5.627.164 5.110.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.273.332 1.303.814
Maddi Duran Varlıklar
14 106.114 90.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 7.642 7.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.926 101.391
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 98.926 101.391
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.218 6.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 839.054 991.463
Diğer Duran Varlıklar
23 27.804 26.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.149.203 24.495.816
TOPLAM VARLIKLAR
32.996.376 29.188.425
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 98.151 352.068
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.609.444 1.809.952
Ticari Borçlar
197.724 150.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 ve 32 9.609 9.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 188.115 141.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.467 2.232
Diğer Borçlar
31.023 73.085
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 ve 32 0 40.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.023 32.590
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 26.987 16.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 825 812
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.977 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 12.990 9.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 21.987 19.187
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 77.416 62.386
ARA TOPLAM
2.079.014 2.496.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.079.014 2.496.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.323.770 11.536.810
Diğer Borçlar
1.910.689 1.395.771
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 ve 32 1.901.923 1.387.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.766 8.769
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 113.706 93.310
Türev Araçlar
12 0 280.559
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.127 8.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.127 8.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 269.074 208.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.629.366 13.523.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.708.380 16.019.900
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.327.339 13.202.434
Ödenmiş Sermaye
24 700.000 700.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-237.859 -237.859
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.231 50.231
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.639.614 -1.639.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.298.855 7.209.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.298.855 7.209.800
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 4.391.162 4.461.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.498 -6.018
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 3.911.191 2.754.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.962.276 -1.385.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 898.572 590.699
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -2.860.848 -1.976.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 2.605.094 2.493.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.008.197 3.244.658
Net Dönem Karı veya Zararı
1.504.711 2.767.361
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 -39.343 -33.909
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.287.996 13.168.525
TOPLAM KAYNAKLAR
32.996.376 29.188.425
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 475.066 273.724
Satışların Maliyeti
25 -381.653 -269.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.413 4.711
BRÜT KAR (ZARAR)
93.413 4.711
Genel Yönetim Giderleri
26 -87.620 -49.391
Pazarlama Giderleri
27 -3.363 -1.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.902.357 1.724.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -34.557 -77.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
20 895.613 103.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.765.843 1.704.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 83.267 234.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -575.826 -151.626
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.273.284 1.786.867
Finansman Gelirleri
29 1.207.029 469.559
Finansman Giderleri
29 -2.825.415 -1.600.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.654.898 655.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.621 -109.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.583 -1.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -152.038 -107.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.499.277 546.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.499.277 546.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.434 -16.021
Ana Ortaklık Payları
1.504.711 562.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,15000000 0,84000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 33 2,15000000 0,84000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.073.278 617.180
Dönem Karı (Zararı)
1.499.277 546.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-577.030 -190.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 ve 26 12.732 8.794
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.739 2.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -9.739 2.950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.400 19.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.576 -134
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28 28.824 19.219
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
30 -83.058 -133.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 ve 29 402.759 388.372
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.561.092 1.191.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.819.369 -1.803.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -32.592 1.912
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 ve 30 -2.325.965 -1.778.793
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -460.812 -26.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20 -895.613 -103.131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 155.621 109.424
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-415 6.378
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-415 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -34.491
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
30 55.000 151.626
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 7.560 6.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
379.085 -193.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.836 -22.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.654 13.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 7.632 -479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.222 -61.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
384.037 -105.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.376 -16.047
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.301.332 162.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-756 -49
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.100 -14.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 774.802 469.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-601.056 -56.059
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 444.264
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
48.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-196.294 -457.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 ve 15 565 326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 ve 15 -26.304 -20.253
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.104 6.963
Alınan Temettüler
83.058 133.195
Alınan Faiz
21.917 50.297
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-538.102 -261.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.431.255 -606.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 387.715 463.631
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.423.478 -763.855
Ödenen Faiz
6 -414.684 -293.860
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.192 -12.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.967 -45.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.967 -45.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.976.765 1.620.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.017.732 1.574.522
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -569.966 2.376 -1.848.968 1.279.681 -5.230 1.238.049 281.403 -181.714 2.812.069 2.946.212 44.365 6.665.458 -21.542 6.643.916
Transferler
-25.307 -2.014 71.686 -44.365
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614 326.870 53.119 -444.096 562.125 497.404 -16.021 481.383
Dönem Karı (Zararı)
562.125 562.125 -16.021 546.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-614 326.870 53.119 -444.096 -64.721 -64.721
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-35.792 39.165 3.373 -5.148 -1.775
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.683 5.683 5.683
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
204.582 -103.817 -99.473 1.292 1.292
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
15.434 15.434 15.434
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -569.966 2.376 -1.680.178 1.150.557 -5.844 1.564.919 334.522 -625.810 2.825.489 2.963.273 562.125 7.188.644 -42.711 7.145.933
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000 -237.859 50.231 -1.639.614 4.461.126 -6.018 2.754.692 590.699 -1.976.224 2.493.382 3.244.658 2.767.361 13.202.434 -33.909 13.168.525
Transferler
-69.964 73.786 2.763.539 -2.767.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.520 1.156.499 307.873 -884.624 1.504.711 2.086.979 -5.434 2.081.545
Dönem Karı (Zararı)
1.504.711 1.504.711 -5.434 1.499.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.520 1.156.499 307.873 -884.624 582.268 582.268
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
37.926 37.926 37.926
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000 -237.859 50.231 -1.639.614 4.391.162 -3.498 3.911.191 898.572 -2.860.848 2.605.094 6.008.197 1.504.711 15.327.339 -39.343 15.287.996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055663
BIST