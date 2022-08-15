***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.499.277 546.104DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.159.019 326.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.520 -614Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları24 1.156.499 326.870Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-576.751 -390.977Yabancı Para Çevrim Farkları24 307.873 53.119Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 -884.624 -444.096DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)582.268 -64.721TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.081.545 481.383Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.434 -16.021Ana Ortaklık Payları2.086.979 497.404Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.032.068 1.979.924Finansal Yatırımlar22 813.527 1.023.720Ticari Alacaklar189.038 102.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 ve 32 17.827 19.996İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.211 82.747Diğer Alacaklar67.999 85.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 9 9İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 67.990 85.038İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 1.611.197 1.368.338Stoklar16 16.742 14.989Peşin Ödenmiş Giderler9 51.854 38.173Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 132 10.382Diğer Dönen Varlıklar23 64.616 69.293ARA TOPLAM4.847.173 4.692.609TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.847.173 4.692.609DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 6.325.321 4.882.153Ticari Alacaklar16.233 9.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.233 9.061Diğer Alacaklar678.420 847.511İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 ve 32 664.017 835.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.403 12.356Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 55.621 41.760İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar10 12.906.101 11.076.971Türev Araçlar12 180.253Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 5.627.164 5.110.706Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.273.332 1.303.814Maddi Duran Varlıklar14 106.114 90.492Kullanım Hakkı Varlıkları13 7.642 7.792Maddi Olmayan Duran Varlıklar98.926 101.391Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 98.926 101.391Peşin Ödenmiş Giderler9 7.218 6.197Ertelenmiş Vergi Varlığı31 839.054 991.463Diğer Duran Varlıklar23 27.804 26.505TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.149.203 24.495.816TOPLAM VARLIKLAR32.996.376 29.188.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 98.151 352.068Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.609.444 1.809.952Ticari Borçlar197.724 150.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 ve 32 9.609 9.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 188.115 141.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.467 2.232Diğer Borçlar31.023 73.085İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 ve 32 0 40.495İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.023 32.590Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 26.987 16.559Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 825 812Kısa Vadeli Karşılıklar34.977 28.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 12.990 9.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 21.987 19.187Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 77.416 62.386ARA TOPLAM2.079.014 2.496.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.079.014 2.496.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 13.323.770 11.536.810Diğer Borçlar1.910.689 1.395.771İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 ve 32 1.901.923 1.387.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.766 8.769Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 113.706 93.310Türev Araçlar12 0 280.559Uzun Vadeli Karşılıklar12.127 8.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 12.127 8.419Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 269.074 208.593TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.629.366 13.523.462TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.708.380 16.019.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.327.339 13.202.434Ödenmiş Sermaye24 700.000 700.000Geri Alınmış Paylar (-)-237.859 -237.859Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.231 50.231Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.639.614 -1.639.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.298.855 7.209.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.298.855 7.209.800Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 4.391.162 4.461.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.498 -6.018Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 3.911.191 2.754.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.962.276 -1.385.525Yabancı Para Çevrim Farkları24 898.572 590.699Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)24 -2.860.848 -1.976.224Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 2.605.094 2.493.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.008.197 3.244.658Net Dönem Karı veya Zararı1.504.711 2.767.361Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 -39.343 -33.909TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.287.996 13.168.525TOPLAM KAYNAKLAR32.996.376 29.188.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 475.066 273.724Satışların Maliyeti25 -381.653 -269.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.413 4.711BRÜT KAR (ZARAR)93.413 4.711Genel Yönetim Giderleri26 -87.620 -49.391Pazarlama Giderleri27 -3.363 -1.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 2.902.357 1.724.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -34.557 -77.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar20 895.613 103.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.765.843 1.704.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 83.267 234.437Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -575.826 -151.626FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.273.284 1.786.867Finansman Gelirleri29 1.207.029 469.559Finansman Giderleri29 -2.825.415 -1.600.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.654.898 655.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-155.621 -109.424Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.583 -1.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -152.038 -107.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.499.277 546.104DÖNEM KARI (ZARARI)1.499.277 546.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.434 -16.021Ana Ortaklık Payları1.504.711 562.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,15000000 0,84000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 33 2,15000000 0,84000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.073.278 617.180Dönem Karı (Zararı)1.499.277 546.104Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-577.030 -190.208Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 ve 26 12.732 8.794Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.739 2.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 -9.739 2.950Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.400 19.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.576 -134Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler28 28.824 19.219Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler30 -83.058 -133.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 ve 29 402.759 388.372Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.561.092 1.191.587Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.819.369 -1.803.782Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -32.592 1.912Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 ve 30 -2.325.965 -1.778.793Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -460.812 -26.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler20 -895.613 -103.131Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 155.621 109.424Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-415 6.378Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 6.378Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-415 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -34.491Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler30 55.000 151.626Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29 7.560 6.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler379.085 -193.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.836 -22.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.654 13.567Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 7.632 -479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.222 -61.788Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler384.037 -105.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.376 -16.047Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.301.332 162.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-756 -49Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.100 -14.984Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 774.802 469.464YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-601.056 -56.059Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 444.264İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri48.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-196.294 -457.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 ve 15 565 326Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 ve 15 -26.304 -20.253Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.104 6.963Alınan Temettüler83.058 133.195Alınan Faiz21.917 50.297Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-538.102 -261.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.431.255 -606.885Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 387.715 463.631Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.423.478 -763.855Ödenen Faiz6 -414.684 -293.860Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.192 -12.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.967 -45.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.967 -45.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.976.765 1.620.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.017.732 1.574.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler667.181 -569.966 2.376 -1.848.968 1.279.681 -5.230 1.238.049 281.403 -181.714 2.812.069 2.946.212 44.365 6.665.458 -21.542 6.643.916Transferler-25.307 -2.014 71.686 -44.365Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-614 326.870 53.119 -444.096 562.125 497.404 -16.021 481.383Dönem Karı (Zararı)562.125 562.125 -16.021 546.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-614 326.870 53.119 -444.096 -64.721 -64.721Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-35.792 39.165 3.373 -5.148 -1.775Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.683 5.683 5.683Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)204.582 -103.817 -99.473 1.292 1.292Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları15.434 15.434 15.434Dönem Sonu Bakiyeler667.181 -569.966 2.376 -1.680.178 1.150.557 -5.844 1.564.919 334.522 -625.810 2.825.489 2.963.273 562.125 7.188.644 -42.711 7.145.933Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000 -237.859 50.231 -1.639.614 4.461.126 -6.018 2.754.692 590.699 -1.976.224 2.493.382 3.244.658 2.767.361 13.202.434 -33.909 13.168.525Transferler-69.964 73.786 2.763.539 -2.767.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.520 1.156.499 307.873 -884.624 1.504.711 2.086.979 -5.434 2.081.545Dönem Karı (Zararı)1.504.711 1.504.711 -5.434 1.499.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.520 1.156.499 307.873 -884.624 582.268 582.268Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları37.926 37.926 37.926Dönem Sonu Bakiyeler700.000 -237.859 50.231 -1.639.614 4.391.162 -3.498 3.911.191 898.572 -2.860.848 2.605.094 6.008.197 1.504.711 15.327.339 -39.343 15.287.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055663BIST