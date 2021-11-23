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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

23.11.2021 09:58
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, 60 aya kadar vadeli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979069


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KENT 189,90 1.274.419 % 9,96  
DOBUR 218,70 3.156.497 % 9,95  
FRIGO 3,45 17.383.304 % 9,87  
PRKAB 59,30 80.814.927 % 9,61  
DITAS 30,26 14.718.636 % 9,16  
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Dolar 11,8601 11,8913 % 4,25  
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Sterlin 15,7884 15,8676 % 3,66  
Frank 12,6506 12,7268 % 3,88  
Riyal 3,1418 3,1575 % 3,64  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 1,85  
Altın Gr. 694 694 31,91  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,08 24,10 -0,07  
Gümüş Gr. 9,24 9,25 0,38  
B. Petrol 79,22 79,22 -0,48  
Seans Raporu 10:46
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