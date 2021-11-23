***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, 60 aya kadar vadeli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979069BIST