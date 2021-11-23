***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.11.2021 09:58
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, 60 aya kadar vadeli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979069
BIST
10:481.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4811,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 4,25%
|| 0,4851
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4812,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0600
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6500
En Düşük
12,5100
10:48689,44
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 27,10
|Açılış
|: 689,44
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|DOBUR
|218,70
|3.156.497
|% 9,95
|
|FRIGO
|3,45
|17.383.304
|% 9,87
|
|PRKAB
|59,30
|80.814.927
|% 9,61
|
|DITAS
|30,26
|14.718.636
|% 9,16
|
|BASGZ
|11,37
|380.596.797
|% -9,55
|
|KZBGY
|33,72
|6.923.110
|% -6,95
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|59.635.742
|% -5,61
|
|AVOD
|5,27
|17.012.708
|% -4,87
|
|SISE
|11,43
|612.602.945
|% 1,96
|
|KRDMD
|8,50
|477.314.080
|% 2,16
|
|GARAN
|11,94
|395.396.012
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,37
|380.596.797
|% -9,55
|
|EREGL
|22,34
|353.647.948
|% 3,62
|
|ADESE
|1,01
|59.635.742
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,50
|477.314.080
|% 2,16
|
|SISE
|11,43
|612.602.945
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|81.975.515
|% -1,22
|
|YKBNK
|3,53
|165.078.692
|% -0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8601
|11,8913
|% 4,25
|
|Euro
|12,6200
|12,6300
|% 0,48
|
|Sterlin
|15,7884
|15,8676
|% 3,66
|
|Frank
|12,6506
|12,7268
|% 3,88
|
|Riyal
|3,1418
|3,1575
|% 3,64
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|694
|694
|31,91
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,38
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,48
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
10:57INVEO
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 473 adet işlem
-
10:56ENKAI
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 825 adet işlem
-
10:55ENKAI
Yüzde 6.65 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 729 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 82 artarak (% 0.62 ) 1, 923
-
10:54XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 5, 489.00 milyon TL de