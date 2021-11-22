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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.11.2021 17:12
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022

Ek Açıklamalar
20.10.2021 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, 60 aya kadar vadeli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. Eklenen Dökümanlar: Başvuru Formu İhraç Belgesi ve eki
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IhracBelgesiveeki.pdf
EK: 2 BasvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978994


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