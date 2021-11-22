***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022Ek Açıklamalar20.10.2021 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, 60 aya kadar vadeli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) nominal değerine kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. Eklenen Dökümanlar: Başvuru Formu İhraç Belgesi ve ekiEklenen DökümanlarEK: 1 IhracBelgesiveeki.pdfEK: 2 BasvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978994BIST