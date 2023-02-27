***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.02.2023 18:26
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhrac Başvurusunun İşlemden Kaldırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Akfen Holding A.Ş. tarafından, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan borçlanma aracı ihraç başvurusunun değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılması hususu 24.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117250
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
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|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1300
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|Önceki Kapanış
|: 19,1300
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18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1217
|Açılış
|: 20,2400
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|Önceki Kapanış
|: 20,1700
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20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.104,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
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1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8845
|18,8904
|% 0,08
|
|Euro
|20,0218
|20,0286
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,7052
|22,8190
|% 1,03
|
|Frank
|20,0831
|20,2041
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0181
|5,0432
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,80
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.522
|7.581
|-43,00
|
|Yarım
|3.675
|3.710
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|-0,78
|
Seans Raporu
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17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
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