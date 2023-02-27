***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhrac Başvurusunun İşlemden KaldırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Akfen Holding A.Ş. tarafından, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan borçlanma aracı ihraç başvurusunun değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılması hususu 24.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117250BIST