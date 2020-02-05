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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2020 20:29
GÜNCEL HABERLER



***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23 Aralık 2019 tarihli açıklamamızda Şirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji A.Ş. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar vermiş olduğu açıklanmıştı. Söz konusu hisse alım işlemi ile olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onaylar alınmış ve işlem 05.02.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Böylece 05.02.2020 tarihi itibarıyla, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde daha önceden 632 MW olan toplam kurulu güç kapasitesi 712 MW'a ulaşmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817275


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