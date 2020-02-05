***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 20:29
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Aralık 2019 tarihli açıklamamızda Şirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji A.Ş. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar vermiş olduğu açıklanmıştı. Söz konusu hisse alım işlemi ile olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onaylar alınmış ve işlem 05.02.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Böylece 05.02.2020 tarihi itibarıyla, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde daha önceden 632 MW olan toplam kurulu güç kapasitesi 712 MW'a ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817275
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9848
En Düşük
5,9798
18:056,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5871
En Düşük
6,5779
18:05299,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,47
|Açılış
|: 299,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-0,73
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,27
|