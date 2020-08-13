***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İOTA Güneş Enerjisi Elk. Ürt. ve Tic. A.Ş.'nin, Malatya ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/9288-16/04481 lisans numaralı, 13 MW kurulu güç kapasitesine sahip İOTA M. Fırıncı GES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 13.08.2020 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 14.08.2020 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlanacaktır. Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 13 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 706 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 2.201 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868718BIST