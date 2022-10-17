***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 1.000.000.000.- TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 179 gün vadeli, 17.10.2022 vade başlangıç tarihli ve 14.04.2023 itfa tarihli, iskontolu faizli, 300.000.000.- TL nominal değerli, ISIN kodu TRFAKFH42316 olan finansman bonosu ihracını tamamlamıştır. İşlemin takası 17.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072541BIST