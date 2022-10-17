***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 17:52
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 1.000.000.000.- TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 179 gün vadeli, 17.10.2022 vade başlangıç tarihli ve 14.04.2023 itfa tarihli, iskontolu faizli, 300.000.000.- TL nominal değerli, ISIN kodu TRFAKFH42316 olan finansman bonosu ihracını tamamlamıştır. İşlemin takası 17.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072541
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2423
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59992,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,00
|Açılış
|: 992,97
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5756
|% 0,04
|
|Euro
|18,2751
|18,3069
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,1541
|21,2602
|% 2,22
|
|Frank
|18,5832
|18,6952
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|18,46
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,04
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.700
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.265
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,64
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410